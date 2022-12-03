Çorum'da otomobilin duvara çarpması nedeniyle 4 kişi yaralandı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde iki evin duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi ile duvardan düşen beton parçası kafasına isabet eden ev sahibi yaralandı.

Abdulkadir Öğen idaresindeki 19 TY 688 plakalı otomobil, Kızılırmak Caddesi'nde, Ömer Kurtçu ve Ali Ateş'e ait iki evin duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Emrah Yıldırım ve Volkan Burak ağır yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle duvardan düşen beton parçası başına isabet eden Ali Ateş de hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.