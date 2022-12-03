Çorum'da sosyal medya bağımlılığına tiyatro ile dikkat çekildi

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ÇORUM (AA) - Çorum'da sosyal medya bağımlılığına dikkati çekmek amacıyla tiyatro oyunu sahnelendi.



Çorum Emniyet Müdürlüğünün aile içi iletişime ve sosyal medya bağımlılığına dikkati çekmek için hazırladığı tiyatro oyununda, polisler ve üniversite öğrencileri rol aldı.



Polis memuru Burhan Efteli tarafından yazılan, yönetmenliğini Çorum Toplum Destekli Şube Müdür Vekili Komiser Deniz Dağdelen'in yaptığı "Boş Sandalye" oyununda suça ve sokağa sürüklenen çocuklar, gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan aile içi iletişimsizlik, madde bağımlılığı ve sonuçları, güvenli internet kullanımı ile kitap sevgisinin önemine dikkat çekildi.



Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda sahnelenen, 15 üniversite öğrencisi, Mahmut Atalay Gençlik Merkezinde görevli 2 personel ve 4 polis memurunun oynadığı oyun, izleyicilerin beğenisini kazandı.



Oyun, Çorum ve ilçelerinde sahnelenmeye devam edecek.



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