Çorum'da otomobilin çarptığı park halindeki araçtaki 2 kişi yaralandı

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​​​​​​​ÇORUM (AA) - Çorum'da otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Murat Ç. (42) idaresindeki 06 BFA 704 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde'de, park halindeki Hacı P'ye (48) ait otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, park halindeki araçtaki Hacı P. ile yanındaki Rusya uyruklu Irma M. (38) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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