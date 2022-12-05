Çorum'da üzerine kaya devrilen kişi öldü

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ÇORUM (AA) - Çorum'da köy çeşmesi şebekesinin onarımında çalışan kişi, devrilen kayanın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Saraylı köyü çeşmesinin şebekesinin Dana Deresi mevkisinde imece usulü yürütülen onarım çalışmasına katılan Erdal Cılız'ın (42) üzerine kaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kayanın altında kalan Cılız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Cılız'ın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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