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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli öğretmen müzeye çevirdiği evinde gençleri geçmişle buluşturuyor

AA

Emekli öğretmen müzeye çevirdiği evinde gençleri geçmişle buluşturuyor

ÇORUM (AA) - CAHİT EMRALİ - Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Hüseyin Çelik, 36 yıldır topladığı yaklaşık 3 bin antika eşya ile müzeye çevirdiği evinde, gençleri geçmişle buluşturuyor.

Mesleği gereği birçok ilde görev yapan ve farklı kültürleri tanıma fırsatı bulan Çelik, 1986 yılından itibaren görüp beğendiği eski eşyaları toplamaya başladı.

Hobisinin tutkuya dönüşmesiyle köyleri gezerek antika eşya aramaya başlayan Çelik, 36 yılda yaklaşık 3 bin parçalık bir koleksiyon oluşturdu.

İki katlı evinin birinci katını müzeye dönüştüren Çelik, takıdan gramofona, Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan silahlardan mutfak gereçlerine kadar çeşitli antikalarını burada sergiliyor.

Çelik, ayrıca, evinde gruplar halinde misafir ettiği öğrencilere antika eşyaları tanıtarak, onları geçmişle buluşturuyor.

Hüseyin Çelik, AA muhabirine, antikaları toplamak için bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon lira harcadığını söyledi.

Hayatı boyunca eski eşyalara ilgi duyduğunu belirten Çelik, "Bu işle uğraşan duayen insanların yanında yer aldıkça bu bende hobi haline geldi. 36 yıldır köy köy, kent kent geziyor, bedeli karşılığı eşya topluyorum. Bazen paramız olmuyor kredi çekerek bunu yerine getiriyorum." dedi.

- "Gençler o kadar ilgi duydu ki şimdi huzurdan uçuyorum"

Eskiden kullanılan eşyaların gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini düşündüğü için eşyaları evinde sergilediğini dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Her yöreden, köyden, kentten bağış olarak ya da bedel karşılığı eşya alarak koleksiyonumu oluşturdum. Amacım gençlere bu kültürü, bu misyonu, toplumun geldiği yeri aşılamak. Bunu da çok büyük bir oranda başardım. Bugün iki defa ilkokul öğrencileri geldiler ziyaretime. Gençler o kadar ilgi duydu ki şimdi huzurdan uçuyorum. Amacım buydu, amacıma ulaştım."

Yaşadığı sürece öğrencileri evinde ağırlamaya devam edeceğini anlatan Çelik, "Üniversiteden gelen bir öğrenci, 'Hüseyin amcacığım, Çanakkale'de görmediğim ürünleri burada gördüm. Hayran kaldım.' dedi. Benim mutluluğum bu. Dünyayı bağışlasalar bu kadar mutlu olmazdım." ifadelerini kullandı.

Mevcut evinin küçük olmasından dolayı aynı anda en fazla 15 kişiyi kabul edebildiğini dile getiren Çelik, Çorum'a bir kültür evi açarak daha geniş kitlelere ulaşmak istediğini anlattı.

Çelik, eşya toplamanın kendisi için bir sevda olduğunu sözlerine ekledi.

- "Eskiye alıp götürüyor gerçekten"

Antika eşyaları inceleyen yüksekokul öğrencisi Nazife Çölkesen de antika eşyaların hepsinin emek verilerek toplanmasının anlamlı olduğunu söyledi.

Eve girdiğinde duygularının değiştiğini belirten Çölkesen, "Sanki oradaydım, onları hep yaşadım gibi hissediyorum. Onları görmek, dokunmak, hissetmek çok değişik hissettirdi." ifadelerini kullandı.

Yüksekokul öğrencisi Emine Acar ise "Bunlar özenle toplanmış, zaman verilmiş şeyler. Eskiye alıp götürüyor gerçekten." diye konuştu.

Öğrenci Fadime Fişfiş de ilgisini en çok geçmişte kullanılan iletişim araçlarının çektiğini belirterek, zamanda yolculuk yapmış gibi hissettiğini kaydetti.

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