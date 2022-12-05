Çorum'da yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden 6 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

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ÇORUM (AA) - Çorum'da yaklaşık 6,5 ay önce yorgun mermiyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 6 yaşındaki çocuğun cenazesi, toprağa verildi.

Ulukavak Mahallesi'nde 21 Mayıs'ta düğün sırasında başka bir düğünden ateşlenen silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam savaşını kaybeden Berke Düzgün'ün (6) cenazesi, Abdi Bey Camisi'ne getirildi.

Cenaze, burada kılınan namazın ardından Çiftlik Mezarlığı'nda defnedildi.

Baba Celal Düzgün'ün bir fabrikada işçi olarak çalıştığı, Berke Düzgün'ün, üç kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi.

Baba Celal Düzgün, AA muhabirine, 21 Mayıs'tan beri ailecek çok zor zamanlar geçirdiklerini söyledi.

Rastgele silah atılmasının önüne geçilmesini isteyen Düzgün, "Çocuğum kör kurşuna kurban gitti. Benim canım yandı, başkasının canı yanmasın. Kimse silah atmasın. Çok zor, şu anda rüyadayız." ifadelerini kullandı.

Özgürevler 43. Sokak’ta bir düğün sırasında yaklaşık 900 metre mesafedeki Bayat Gediği 1. Sokak'taki başka bir düğünden ateşlenen silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Berke Düzgün, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilmiş, ameliyatla kafasındaki mermi çıkartılan Berke yeniden Çorum'a gönderilmişti.

Küçük çocuğun başına isabet eden yorgun merminin ateşlendiği tabanca, düğün yeri ve çevresinde bulunan 5 bin 484 mermi kovanı ve çekirdeğinin kriminal incelemesiyle belirlenmiş, gözaltına alınan tabanca sahibi A.A. tutuklanmıştı.

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