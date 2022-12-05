Oğuzlar Belediye Başkanı Yıldırım engelli vatandaşları ağırladı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, engelli vatandaşları Oğuzlar Altınkoz Tesisleri'nde ağırladı.
Yıldırım, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle verdiği davette, ilçede yaşayan engelli vatandaşlarla bir araya geldi.
Programda engelli vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Yıldırım, ardından engellilere çeşitli hediyeler verdi.
Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, asıl engelin fiziksel değil, yüreklerde olduğunu söyledi.
En büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirten Yıldırım, belediye olarak ilçede yaşayan engelli vatandaşların 24 saat hizmetinde olduklarını kaydetti.