Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Gen tedavisi tüm SMA hastaları için "mucize değil"

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Esin A. (50) idaresindeki 19 EE 939 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Terminal Kavşağı'nda Mert Y'nin (18) kullandığı 37 RE 309 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücülerinden Esin A. ile yanındaki Türkan A. (74) yaralandı.



Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.