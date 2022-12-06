Alaca Belediyesi marketleri denetledi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesindeki zincir marketlerde, temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatı ile raf ve kasa fiyatlarının karşılaştırılmasına yönelik denetim yapıldı.
Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde sebze, meyve, temel gıda ile temizlik ürünlerinin fiyatlarını kontrol etti.
Ekipler, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi konularında da ürünleri inceledi.
Hijyen ve temizlik açısından da inceleme yapan ekipler, market sahiplerini hijyen konusunda uyardı.