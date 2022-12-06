Oğuzlar'daki servis araçlarının lastikleri denetlendi

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki okul servis araçlarında kış lastiği denetimi yapıldı.

Oğuzlar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde oluşturdukları denetim noktasında 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında okul servis araçlarının lastiklerini inceledi.

Oğuzlar Kaymakamı Ali Emre Tekin, uygulama noktasını ziyaret ederek, servis sürücüleriyle sohbet etti.

Sürücülerden kış lastiği başta olmak üzere kurallara uymalarını isteyen Tekin, "Sürücülerimizin kış mevsiminin gelmesi sebebiyle sürüş ve trafik kuralları hususunda farkındalıklarını artırmaya davet ediyoruz. İlçemiz merkezi ve köylerimizin kara yolları güzergahında bulunması sebebiyle kış lastiği denetimlerimiz emniyet ve jandarma birimlerimizce hassasiyetle sürdürülecektir. Bizler devletimizin 'trafikte sıfır can kaybı' vizyonu çerçevesinde denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

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