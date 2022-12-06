Çorum Belediyesi, kendi bünyesinde yetiştirip kestiği kaz ve tavukları, ihtiyaç sahiplerine dağıttı

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ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce yetiştirilen kaz ve tavuklar, kesimhanede et haline getirilerek 237 yardıma muhtaç aileye dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde yetiştirilen çok sayıda kaz ve tavuk, Çorum Belediyesi Mezbahası'nda kesildikten sonra Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi aileleri desteklemeye çalıştıklarını bildirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğünce yetiştirilen kaz, tavuk gibi hayvanların geçmişte satışa çıkarıldığını belirten Aşgın, "Organik yöntemlerle yetiştirdiğimiz tavuk ve kazlar, 273 ailenin sofrasını süsleyecek. Yetiştirdiğimiz tavukları ve kazları satmak yerine maddi durumu iyi olmayan, belirlediğimiz ailelere ulaştırmayı daha uygun bulduk. Her fırsatta ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Tavuk ve kazların kesim ve paketlemesini Halk-Et Kombinamızda gerçekleştirdik. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bağlık ekiplerimiz de dağıtımını yaptı. Üretken belediyeciliği her anlamda gerçekleştirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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