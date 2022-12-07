Çorum'da köpeklerin bir kadına saldırması cep telefonuyla görüntülendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde bir kadının iki köpeğin saldırısına uğradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İlçenin İbik köyünde yaşayan Hatun K. (75), 4 Aralık'ta, evinin yakınlarındaki tarlasında abdest alırken komşusuna ait iki köpeğin saldırısına uğradı.

Haber verilmesi üzerine tarlaya gelerek kadını kurtaran köpeklerin sahibi, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Boyun, sırt, kol ve bacaklarında çok sayıda ısırık izi tespit edilen kadın, iki gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Kadının yakınlarının yanında kalmak için Ankara'ya gittiği öğrenildi.

Köpekler ise sahibi tarafından korunaklı bir alana bağlanarak, gözetim altına alındı.

Saldırı anı ise daha önce köpek saldırısına uğradığını söyleyen bir çocuk tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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