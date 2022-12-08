Çorum'da kalp krizi geçiren komiser yardımcısı yaşam mücadelesini kaybetti

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren 27 yaşındaki komiser yardımcısı, yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Komiser Yardımcısı Ahmet Özkan, 9 Ekim'de görevli olduğu Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki polis merkezinde rahatsızlandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine polis merkezine gelen sağlık ekipleri, Özkan'a müdahale etti.
Yaklaşık yarım saatlik kalp masajının ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özkan, burada tedavi altına alındı.
Özkan, yaklaşık 2 aydır devam eden yaşam mücadelesini kaybetti.
Ankara nüfusuna kayıtlı ve bekar olduğu öğrenilen komiser yardımcısının cenazesinin Ankara'da defnedileceği öğrenildi.