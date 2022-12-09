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Çorum'da "2. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi" yapıldı

AA

Çorum'da "2. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi" yapıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da Hitit Üniversitesince düzenlenen "2. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi" çevrim içi gerçekleştirildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, kongrede yaptığı konuşmada, dünyanın çok büyük bir değişim çağına girdiğini söyledi.

Yeni gelişmelerle dünyanın önemli bir kırılma noktasına doğru yol aldığını belirten Okur, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupalı büyük kargo sigortası şirketlerinin Rusya üzerinden gelen gemileri sigortalamama kararı aldığını, Tayvan Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin de Doğu ile Batı'yı karşı karşıya getirecek gerilime sahne olduğunu aktardı.

Gerilimin çatışmaya dönüşmesiyle Çin'in deniz üzerinden Avrupa ve Amerika ile ticari bağlantısının kesilebileceğini ifade eden Okur, şu görüşleri dile getirdi:

"Nasıl savaş ve ticari çatışma Rusya ile Batı'nın bağlarının önemli bir kısmını koparmışsa, benzer çatışma ihtimali de Çin ile bu iki ekonomik havza arasında gerçekleştirilmeye çalışılacak. Bunun anlamı şu: Çin'in Amerika ile olan bağı değil sadece, Avrupa ile deniz üzerinden bağı kopacak. Tek açık güzergah, 'Türk kuşağı' adını verdiğim Çin içlerinden gelen, Doğu Türkistan'dan geçen, Batı Türkistan'a, Kazakistan'dan Hazar'a ulaşan, Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya uzanan Türk kuşağı güzergahı. Dolayısıyla önümüzdeki 5 yıl içinde bir yeni güvenlik aktörü olarak yalnızca ekonomik, kültürel alanlarda işbirliği yapan değil, aynı zamanda yeni dünya denkleminde bir güvenlik mimarisinin gözetmesi gereken bir aktör olarak kendisini gösterecek olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın coğrafyası, geleceğin dünyasının önemli jeopolitik alanlarından birine dönüşüyor. Bunu hisseden güçlerin bölgeye ilgisinin hızla artmaya başladığını görüyoruz. Bazıları yolu kapatmak, bazıları yolu açık tutmak için çalışıyor. Burada önemli olan bu bölgedeki aktörlerin kendi değerlerinin farkına varması."

Gelecekte dalgalı bir dönemin bulunduğuna işaret eden Okur, şunları söyledi:

"Türk dünyası olarak sahip olduğumuz potansiyeli, imkanları görmemiz ve gerektiğinde hızlı siyasi pozisyon almaktan çekinmememiz lazım. Bu doğrultuda atılan önemli, hızlı adımların olduğunu ve kıymetli başarıların ortaya çıkmaya başladığını Karabağ zaferinden başlayarak ivme kazanan süreçte net bir biçimde görebiliyoruz. Ümit ediyorum Türkiye'miz çok yönlü önemli meydan okumalarla yüzleşeceği bu büyük direnç testinden de başarıyla çıkar."

"Değişen küresel güvenlik mimarisi, yeni tehditler, aktörler, roller ve uluslararası kurumsal yapılanma" temasıyla yapılan kongre, yarın da çevrim içi devam edecek.

Kongrenin açılış sunumunu Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Hitit Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabiha Kılıç da izledi.

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