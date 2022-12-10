Çorum'da devrilen itfaiye aracındaki üç itfaiye eri yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde devrilen itfaiye aracındaki üç itfaiye eri hafif yaralandı.

Karaçukur köyündeki bir samanlıkta çıkan yangına müdahale etmek için yola çıkan İskilip Belediyesine ait itfaiye araçlarından biri, İskilip-Tosya kara yolunda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağırıldı.

Kazada yaralanan itfaiye erleri Mehmet Ayhan, Burak Bıyık ve Ali Osman Karagöz, sağlık ekiplerince ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye erlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karaçukur köyündeki samanlık yangını ise diğer itfaiye ekiplerince çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, kaza ve yangın yerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

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