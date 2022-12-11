Çorum'da "Çocuk Koruma, Çocuk Atletizmi Antrenörlük Eğitim Programı" tamamlandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat ilçesinde "Çocuk Koruma, Çocuk Atletizmi Antrenörlük Eğitim Programı" tamamlandı.

Hitit Üniversitesi Bayat Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Betül Ayhan'ın daveti üzerine Türkiye Atletizm Federasyonunca gerçekleşen 3 günlük eğitim programının ilk 2 gününde çevrim içi eğitim yapıldı.

Üçüncü gün ise milli atletler Mustafa Güneş ve Emine Selda Kırdemir tarafından kursiyerlere Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimin ardından programa Çorum'un yanı sıra Gaziantep, Tokat, Ordu, Kırıkkale, İzmir, Kahramanmaraş, Osmaniye, Bartın, Sivas ve Ankara'dan katılan 70 antrenör adayına katılım sertifikası, 60 ilkokul çocuğuna da uluslararası çocuk atlet sertifikası verildi.

Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu ve Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, sertifika töreninin ardından katılımcılara çeşitli hediyeler verdi.

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