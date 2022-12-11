Çorum'da traktör römorkundan düşen kadın ağır yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da traktörün römorkundan düşen kadın ağır yaralandı.

Merkeze bağlı Karaağaç köyünde Ümmühan B. (51), park halindeki traktörün römorkundan düştü.

İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri, Ümmühan B'yi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Belinin kırıldığı tespit edilen Ümmühan B, tedavi altına alındı.

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