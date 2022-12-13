Çorum'da ölümü şüpheli bulunan kadının kocası tutuklandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği iddia edilen kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan kocası tutuklandı.

Iraklı Mumine Basim M'nin (29) Gülabibey Mahallesi Küçük Abdullah 2. Sokak'taki evinde 6 Aralık'ta iki küçük çocuğunun yanında ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadının Irak uyruklu kocası S.A.M'ye (36) ulaşmaya çalıştı.

Kocanın hayatın olağan akışına aykırı davranışları nedeniyle olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi.

Karısının cenaze törenine katılmadığı belirlenen S.M.A, polis ekiplerince olaydan 4 gün sonra saklandığı ikamette yakalandı.

Emniyetteki ifadesinde iddiaları reddeden S.A.M, olay saatinde çalışmak amacıyla başka bir yerde olduğunu söyledi.

Olay yerinde çekilen görüntülerden yola çıkan polis, S.A.M'nin olayın ardından elektrikli araçla evin yan sokağından geçtiğini tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen koca, ölüme sebebiyet verme iddiasıyla tutuklandı.

Gülabibey Mahallesi Küçük Abdullah 2. Sokak'ta 6 Aralık'ta bir kadının elektrikli sacda ekmek pişirdiği sırada akıma kapıldığı ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, sağlık personelince Irak uyruklu Mumine Basim M'nin yaşamını yitirdiği belirlenmişti.





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