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Çorum'da bir genci öldüren sanık ile babası hakkında müebbet hapis cezası istendi

AA

Çorum'da bir genci öldüren sanık ile babası hakkında müebbet hapis cezası istendi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde Mustafa İçöz'ü silahla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık ile babası hakkında, müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kavşut köyünde meydana gelen olayın sanık Ahmet Özkarslı'nın, maktulün kız kardeşi Şerife İçöz'ü istemesi ancak maktulün karşı çıkması nedeniyle oluşan husumetten kaynaklandığı belirtildi.

Sanığın ifadesinde, Mustafa İçöz'ün olay günü babasına ağır küfür ve hakaretlerde bulunduğunu söylediği, tartışmanın büyümesi üzerine korkutmak amacıyla maktulün bacaklarına iki el ateş edip otomobiliyle evine gittiğini anlattığı aktarılan iddianamede, otopside ise maktulün cesedinden 4 mermi girişi ve 1 mermi çıkışı tespit edildiğine yer verildi.

Baba Mehmet Özkarslı'nın ise olay anında sanığa, "yapma oğlum" diye bağırdığını beyan ettiği, tanık ifadelerinde ise "Ahmet neredesin, beni öldürüyorlar, gel" diye bağırdığının anlaşıldığı ifade edildi.

İki aile arasında alacak verecek konusunda geçmişten gelen husumet de bulunduğu bildirilen iddianamede, Ahmet Özkarslı hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Baba Mehmet Özkarslı hakkında da "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası istenilen iddianamede, "üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme" nedeniyle cezasının yarısına kadar artırılması talep edildi.

İddianame, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, davanın ilk duruşması 23 Ocak 2023'te görülecek.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Ahmet Özkarslı (24), babası Mehmet Özkarslı ile kavga ettiği gerekçesiyle 18 Ekim'de Mustafa İçöz'ü (20) ruhsatsız silahıyla ateş ederek yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan İçöz, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından jandarma ekiplerince köydeki evlerinde gözaltına alınan Ahmet Özkarslı ile babası Mehmet Özkarslı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Şüphelilerden Mehmet Özkarslı daha sonra serbest bırakılmıştı.

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