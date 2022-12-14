Çorum'da "2. Portre Resim Yarışması" düzenlendi

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ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü bünyesinde düzenlenen "2. Portre Resim Yarışması"nda dereceye girenler belli oldu.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muteber Burunsuz, fakülte binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yarışmayı geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Öğrencilerin yarışmaya yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Burunsuz, jüri üyelerinin resimleri değerlendirirken zorlandığını kaydetti.

Burunsuz, "Yarışmada tual üzerine yağlı boya, akrilik boya ve karışık teknikten oluşan çalışmalar yer alıyor. Yarışmayı düzenlerken genel amacımız, öğrencilerimizin yeni üretimler yapmalarına, kendilerini ifade ederek teknik bilgi ve becerilerini geliştirmelerine öncülük etmek, eserlerinin geniş kitlelere sunumunu sağlamaktı. Görüyoruz ki hedeflerimiz bir bir gerçekleşiyor." dedi.

Törende, konuşmaların ardından Sevilay Teryakioğlu ve Yasemin Yazıcı'ya birincilik, Gaye Özipek, Recep Akkuş ve Rumeysa Nur Gökboğa'ya ikincilik, Merve Bezgin, Sefanur Mete ve Ümmü Gemici'ye de üçüncülük ödülleri verildi.

Yarışmaya katılan 54 çalışmanın yer aldığı, fakülte binasında açılan sergi, 22 Aralık'a kadar gezilebilecek.





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