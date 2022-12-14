Yolda makas atan tır nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolu 1,5 saat ulaşıma kapandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde yolda makas atan tırın sürücüsü yaralandı, kaza nedeniyle Çorum-Yozgat yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Hüseyin Karaca (57) idaresindeki 27 FT 818 plakalı tır, Çorum-Yozgat kara yolu Alacahöyük Kavşağı'nda makas attı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı. Tırın kasasının vinçle çekilmesinin ardından yol, ulaşıma açıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.