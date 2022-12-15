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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

AA

Çorum'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

ÇORUM (AA) - Çorum'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

E.S. (29) idaresindeki 05 BD 649 plakalı otomobil, Akşemseddin Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Sariye Ceylan'a (67) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ceylan, kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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