Veresiye unla işe başlayan kadınlar ayda 100 tonluk üretime ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Veresiye unla işe başlayan kadınlar ayda 100 tonluk üretime ulaştı

AA

Veresiye unla işe başlayan kadınlar ayda 100 tonluk üretime ulaştı

ÇORUM (AA) - CAHİT EMRALİ - Sungurlu ilçesinde 6 yıl önce güç birliği yaparak kurdukları kooperatifte veresiye unla üretime başlayan 7 kadın, bugün ayda 100 ton üretim gerçekleştiriyor.

Boş vakitlerini değerlendirmek ve aile bütçesine katkı sağlamak için harekete geçen Havva Özata, 2016'da 6 kadınla Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu.

Sungurlu Sanayi Sitesi'nde bir dükkan kiralayan kadınlar, esnaftan veresiye un tedarik ederek baklava ve börek yapmaya başladı.

Ürettiklerini önce ilçeye, ardından katıldıkları fuarlarda sağladıkları bağlantılarla Türkiye'nin dört bir yanına satan kadınlar, devlet desteğiyle makine ve ekipmanlarını geliştirerek 6 yılda üretim kapasitesini artırdı, 13 kadına da istihdam sağladı.

Kooperatif başkanı Havva Özata, AA muhabirine, girişimci kadınlar olarak hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kooperatifi kurduklarında un alacak paraları olmadığına işaret eden Özata, "Sağ olsun, bir esnaf arkadaşımıza gittik, ricada bulunduk. Dedik, 'Bize güvenirseniz, inanırsanız böyle şeyler yapmak istiyoruz'. Borçla 4-5 torba un rica ettik." dedi.

- Bir paketleme makinesi ve fırınla başladılar

Daha sonra kiraladıkları dükkanı temizleyip üretime uygun hale getirdiklerini anlatan Özata, "Biz bu hayale 5 tahta, 5 oklava ile başladık. Bu da bizim sloganımız oldu. Bayram öncesiydi. Üç ay boyunca baklava, börek yaptık." diye konuştu.

Üretimi yoluna koyduktan sonra pazar arayışına girdiklerini dile getiren Özata, fuarlara katılmaya karar verdiklerini belirterek, "Kadınlar olarak zaten sanayide çalışıyoruz, alışkın olmadığımız işleri yapıyoruz, fuarı araştıralım' dedik. Bir tarım fuarına başvurduk. 'Size bir stant verebiliriz' dediler. Ürünlerimizi önce insanlara tattıralım, 'Ürünümüz bu' diyelim diye düşündük. Çorbamızı yaptık, tarhanamızı ve mantımızı pişirdik, eriştelerimize başladık, tereyağı aldık üzerine." ifadelerini kullandı.

Fuarlarda kurumsal firmalarla, diğer kooperatiflerle iş bağlantıları yaptıklarına dikkati çeken Özata, şunları kaydetti:

"Günde 300-500 kilogram üretmek bizim için çok büyük bir şeydi, çok sevinç yaşıyorduk. Üretimimiz daha da arttı, şükürler olsun. Aylık 50 ton mantı, 25 ton çorbalık, 25 ton erişte üretiyoruz. 20 bayanın sofrasında ekmek, çocuğunun cebinde harçlık olduk. Üretimimiz devletten aldığımız bir paketleme makinesi ve fırınla başlamıştı. Öz kaynaklarımızla artık makinelerimizi almaya başladık. Devletin eli her zaman başımızın üzerindeydi çünkü o olmadığı sürece büyümemiz mümkün değil."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Okulun kapısında afişini görüp katıldıkları bilgi yarışmasında Türkiye birincisi oldular
YEREL HABERLER Okulun kapısında afişini görüp katıldıkları bilgi ...
Çorum'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çorum'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Yolda makas atan tır nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolu 1,5 saat ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Yolda makas atan tır nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolu ...
Çorum'da "2. Portre Resim Yarışması" düzenlendi
YEREL HABERLER Çorum'da "2. Portre Resim Yarışması" düzenlendi
Çorum'da bir genci öldüren sanık ile babası hakkında müebbet hapis cezası istendi
YEREL HABERLER Çorum'da bir genci öldüren sanık ile babası hakkında ...
Çorum'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi konutları için kura çekimi
YEREL HABERLER Çorum'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi konutları ...
Oğuzlar Belediye Başkanı Yıldırım, öğrencilerle kitap okudu
YEREL HABERLER Oğuzlar Belediye Başkanı Yıldırım, öğrencilerle kitap ...
Hititler'in başkenti Hattuşa, İstanbul'da tanıtılacak
YEREL HABERLER Hititler'in başkenti Hattuşa, İstanbul'da tanıtılacak
Çorum'da ölümü şüpheli bulunan kadının kocası tutuklandı
YEREL HABERLER Çorum'da ölümü şüpheli bulunan kadının kocası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.