Eski milli halterci Halil Mutlu, Hitit Üniversitesi öğrencileriyle buluştu:

ÇORUM (AA) - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu, aşırı öz güvenin bir sporcu için en büyük düşman olduğunu kaydetti.

Mutlu, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesince 15 Temmuz Spor Kompleksi'nde düzenlenen "Olimpik şampiyon sporcuların karakteristik özellikleri" konulu panelde yaptığı konuşmada, hayatı boyunca kaybetme korkusu yaşadığını belirtti.

Kaybetme korkusunun sporcunun daha az hata yapmasını sağladığına işaret eden Mutlu, "Korkacağız ama vazgeçmeyeceğiz. Korku bizim bu yolda daha az hata yapmamızı sağlıyor. Çok heyecanlı bir sporcuydum. Birçok yarışmamı heyecanımdan dolayı kazandım ancak önemli olan bunu kontrol etmek. Heyecan, korku, stres, kaybetme-kazanma kaygısı... Sporcunun en büyük düşmanı, 'Ben zaten kazanacağım.' demektir. Küçümsememek lazım. Yaptığımızın bir fazlasını istemememiz lazım. Ben hep, 'Allah'ım bana hak ettiğimi ver.' diye dua ederdim. O gün sonuncu olsaydım, 'Demek ki ben bunu hak ettim.' deyip, kendime ders çıkartıp, yoluma devam ederdim." ifadelerini kullandı.

Sporculuğu döneminde, bugün tavsiye edilen beslenme tarzını ekonomik imkanların kısıtlı olmasından dolayı uygulayamadığını dile getiren Mutlu, sporcuların kendi branşlarına uygun şekilde beslenmesi, bunun için gerekli uzmanlık alanlarının geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Spor bilimleri öğrencilerine kendilerine bir yol çizmelerini ve bu yolda vazgeçmeden ilerlemelerini tavsiye eden Mutlu, olimpiyat şampiyonu olmanın öncelikle sporcu ahlakına sahip, iyi bir sporcu olmaktan geçtiğini vurguladı.

Mutlu, konuşmasının ardından Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu, Dr. Öğretim Üyesi Abdulkerim Çeliker ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.









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