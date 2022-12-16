Çorum'da otomobilin çarptığı 2 kadın yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum’da otomobilin çarptığı iki kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.Ç. (34) idaresindeki 19 AJ 349 plakalı otomobil, Bahabey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.E. (50) ve M.A'ya (48) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan S.E. ve M.A, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından araçla olay yerinden kaçmaya çalışan araç sürücüsü ile yabancı uyruklu arkadaşı A.S.R. (41), çevredekiler tarafından durduruldu.

Alkollü oldukları değerlendirilen sürücü ve arkadaşı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.