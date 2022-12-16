Çorum'da sis etkili oluyor

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde sis etkili oluyor.

İlçede sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Yoğun sis, ilçeden geçen D-100 kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Sis nedeniyle bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Öte yandan Kızılırmak Nehri üzerine kurulu beş asırlık Koyunbaba Köprüsü, sisle güzelliğine güzellik kattı.



Yaklaşık 250 metre yüksekliğe sahip kayanın üzerinde bulunan 7 bin yıllık Osmancık Kandiber Kalesi ise sis nedeniyle neredeyse görünmez oldu.





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