Çorum'da devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ormanlık alanda devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı.

Abdullah İ. idaresindeki 19 FF 104 plakalı traktör, Kayı köyü Kise Gölü mevkisindeki ormanlık alanda devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada traktör sürücüsü ile traktörde bulunan Emine İ. ve Nurettin K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Oğuzlar Devlet Hastanesi'nden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Traktör ise Oğuzlar Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin çabasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralıların, kışlık yakacak temini için Oğuzlar Orman İşletme Müdürlüğünce bölgede yürütülen kesim çalışmalarından çıkan ağaç dallarını toplamak üzere ormanlık alana gittiği öğrenildi.

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