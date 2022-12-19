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Bakan Karaismailoğlu, Laçin Kırkdilim Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldı:

AA

Bakan Karaismailoğlu, Laçin Kırkdilim Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldı:

ÇORUM (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(Kırkdilim Tünelleri) Proje tamamlandığında Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan güzergahta mevcut yolun bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı geçilmesi sağlanacak, güzergahta can ve mal emniyeti tesis edilecektir." dedi.

Çorum'un Laçin ilçesinde, "Laçin Kırkdilim Tüneli Işık Görme Töreni" düzenlendi. Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu'ya açılan kapısı Kırkdilim Geçişi'ndeki T1 Tüneli'nde yapılan törende Karaismailoğlu, delici iş makinesi kullanarak tünelin son bölümünü açtı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, 2023'ün Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeği olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı Vizyonu rehberliğinde, yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları 81 ilde atmaya devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estiriyoruz. 5 bine yakın şantiyemiz ve hizmet noktamızda, 700 bine yakın çalışma arkadaşımızla yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak yatırımları bir bir inşa ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de 2003 yılından bu yana ulaştırma ve haberleşme yatırımları için yapılan 1 trilyon 653 milyar liralık yatırımın yüzde 60'ının kara yollarına ait olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"2003-2022 yılları arasında kara yolları için 995 milyar 900 milyon lira tutarında yatırım yaptık. 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıl gibi bir sürede tamamladık. Avrasya Tüneli ile Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri ile İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi özellikle ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli ulaşım projelerinde gösterdiğimiz başarılar ile ülkemizi uluslararası bir koridora çevirdik, dünyayı Türkiye'ye bağladık."

Türkiye’yi bölünmüş yollar, otoyollar, mega projeler ve akıllı ulaşım sistemleriyle çağın ilerisine taşıdıklarını ifade eden Karaismailoğlu, Türkiye'nin mühendislik kabiliyeti ve iyi uygulama örneklerini dünyaya ihraç etmeye başladıklarını kaydetti.

Türkiye'de 2003'te 6 bin 100 olan bölünmüş yol ağını 29 bin kilometreye çıkardıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, artan taşıt sayısına rağmen kazaların yüzde 82 azalmasını ve her yıl 13 bini aşkın vatandaşın can güvenliğinin korunmasını sağladıklarını aktardı.

Karaismailoğlu, yatırımlar sayesinde 2021 yılında yakıttan, zamandan, araç bakım ve işletme maliyetlerinden toplam 28 milyar dolar tasarruf elde ettiklerini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde eser ve hizmet siyasetimize tüm gücümüzle devam ediyoruz. 3 bin 665 kilometre bölünmüş yol yapımı devam ediyor. 458 kilometre uzunluğunda 127 kara yolu tüneli, 80 kilometre uzunluğunda 488 köprü ve viyadük inşa ediyoruz. 4 bin 262 kilometre hızlı tren hattının yapım çalışmalarına devam ediyoruz. 50 bin kilometrelik fiber altyapı çalışmamız devam ediyor." dedi.

Kırkdilim Geçidi'nin İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Doğu Anadolu'yu batıya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunduğuna işaret eden Karaismailoğlu, adını 40 virajdan alan bölgenin coğrafi özellikleri nedeniyle sürücüleri tedirgin ettiğini belirtti.

- Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan güzergahta ulaşım konforu artacak

Bölgede olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla 8,6 kilometre uzunluğunda tünel projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Kırkdilim Tünelli Geçişi, Çorum, Osmancık, Dodurga, Laçin ve, Kargı ilçelerine kolay erişimi sağlayan, aynı zamanda Sinop'tan başlayıp, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Proje tamamlandığında Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan güzergahta mevcut yolun bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı geçilmesi sağlanacak, güzergahta can ve mal emniyeti tesis edilecektir."

Bakan Karaismailoğlu, tünellerle birlikte yolun 1,6 kilometre kısalacağına işaret etti.

Son 20 yılda Çorum'un ulaşım ve iletişim yatırımları için yaklaşık 9 milyar 612 milyon lira harcadıklarını anlatan Karaismailoğlu, kentte bölünmüş yol miktarının 5 kat artarak 367 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 59 kilometreden 422 kilometreye yükselttiklerini kaydetti.

Son 20 yılda birçok ilçe bağlantı yolunu tamamladıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, devam eden 11 milyar lira bütçeli 12 kara yolu projesinin tamamlanmasıyla, Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapan Çorum'un ulaşım ağının gelişeceğini, ziyaretçi sayısının artacağını, ticari ve üretim faaliyetlerinin üst seviyelere çıkacağını vurguladı.

Törene, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile kurum müdürleri katıldı.

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