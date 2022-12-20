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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da lise öğrencisi okul önünde bıçakla yaralandı

AA

Çorum'da lise öğrencisi okul önünde bıçakla yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da okul önünde bir kişi tarafından bıçakla yaralanan lise öğrencisi, hastaneye kaldırıldı.

Kentteki bir lisede öğrenim gören O.Y. (15), öğle tatili sırasında okul önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bacağından bıçakla yaralanan lise öğrencisi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

O.Y'nin hastanede polise verdiği ifadede, tanımadığı bir kişinin kendisine, "Kız arkadaşımla niye görüşüyorsun?" diyerek saldırdığını söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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