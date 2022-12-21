Çorum'da kayalıktan düşen kadın yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da kayalıktan düşerek yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, S.Ö. (24), arkadaşıyla Melik Gazi Bağları mevkisindeki kayalık bölgede dolaşırken yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.

Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edilen S.Ö, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar bulunan S.Ö'nün tedavisi sürüyor.



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