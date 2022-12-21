Çorum'da kamu kurumlarında halk günü toplantıları yapılacak

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ÇORUM (AA) - Çorum'da vatandaşlara doğrudan hizmet sunan kamu kuruluşlarının 15 günde bir halk günü toplantısı yapacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaş odaklı kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde hızlı, etkin ve verimli hizmet sunma, vatandaşların şikayet ve taleplerini en kısa sürede sonuçlandırmak amacıyla Çorum Valiliğince her hafta çarşamba günleri halk günü toplantılarının gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Valiliğin halk günü toplantısına ilave olarak İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce de kurum amirlerinin başkanlığında kendi belirleyecekleri günlerde halk günü toplantılarının yapılacağı belirtildi.

Düzenlemenin, kamu hizmetlerinde memnuniyeti artırmak, devletle vatandaş arasındaki iletişim ve güveni artırmak amacıyla yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, aralık ayından itibaren başlaması öngörülen halk günü toplantılarına vatandaşların katılarak talep ve isteklerini iletebileceği vurgulandı.

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