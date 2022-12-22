Çorum'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

AA

Çorum'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

ÇORUM (AA) - Çorum’da direksiyon başında kalp krizi geçiren tır sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Trafik polisleri, Samsun-Ankara kara yolu Çorum İskilip Köprülü Kavşak Yolu inşaat alanı yakınlarında 55 FU 488 plakalı tırın uygunsuz şekilde park edildiğini ve sürücünün direksiyon başında hareketsiz yattığını fark etti. Destek talebi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada yakın bölgede devriye görevi yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek sürücü Remzi Uslu'ya (43) kalp masajı yaptı. Daha sonra sağlık görevlilerince ambulansa alınan sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da kamu kurumlarında halk günü toplantıları yapılacak
YEREL HABERLER Çorum'da kamu kurumlarında halk günü toplantıları ...
Çorum'da kayalıktan düşen kadın yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da kayalıktan düşen kadın yaralandı
(Görüntülü)LİSE ÖĞRENCİSİ OKUL ÖNÜNDE BIÇAKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)LİSE ÖĞRENCİSİ OKUL ÖNÜNDE BIÇAKLANDI
İskilip Belediye Başkanı Sülük, maden işletmecisi Yılmaz ile görüştü
YEREL HABERLER İskilip Belediye Başkanı Sülük, maden işletmecisi ...
Lise öğrencisi okul önünde bıçaklandı
YEREL HABERLER Lise öğrencisi okul önünde bıçaklandı
Çorum'da yabancı uyruklu kişilerin evinde çıkan yangını itfaiye söndürdü
YEREL HABERLER Çorum'da yabancı uyruklu kişilerin evinde çıkan ...
Çorum'da lise öğrencisi okul önünde bıçakla yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da lise öğrencisi okul önünde bıçakla yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.