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Çorum’da bir kişi arkadaşını silahla vurarak öldürdü

AA

Çorum'da bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Çorum’da bir kişi arkadaşını silahla vurarak öldürdü

ÇORUM (AA) - Çorum’da bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi'nde S.Ö. (20), henüz belirlenemeyen bir nedenle Onur Sesli'ye (20) tabanca ile ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğüs ve bacağından yaralanan Sesli, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sesli'nin cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren S.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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