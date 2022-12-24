Çorum'da hafızlıklarını tamamlayan 260 kişiye belgeleri verildi

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ÇORUM (AA) - Çorum'da İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 260 kursiyer için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, hafızlığın zor ve zahmetli bir süreçten oluşan şerefli bir uğraş olduğunu söyledi.

Hafızlık müessesesinin evrildiğini, daha modern hale geldiğini belirten Çiftçi, "Daha önceleri ilkokul veya ortaokul dönemindeyken 2-3 sene ara verilir, o şekilde Kur'an'ın hıfzı tamamlanırdı. Son 10 senede imam hatip liselerinde çocuklar hem eğitimlerine, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in hıfzına devam ediyor. Her iki programı da beraberce yürütüyorlar. Sistemin bu şekilde evrilmesinde muhterem Cumhurbaşkanımızın çok büyük emekleri, gayretleri, hamilikleri var. Bitti değimiz, Kur'an kurslarına öğrenci bulmanın zor olduğu günlerden bugünlere geldik. Bu tablo beni müthiş heyecanlandırıyor." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz da Türkiye'nin dünyanın, hafızların da Türkiye'nin umudu olduğunu söyledi.

Diyanete bağlı kurslarda eğitimlerin devam ettiğini anlatan Doymaz, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Türkiye'nin dört bir tarafında 4-6 yaş, Kur'an kurslarında Rabb'imizin kelamını öğrensin, Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın örnek ahlakıyla ahlaklansın diye 190 bin yavrumuz eğitim görmekte. Ülkemizin dört bir yanında hafızlık kurslarımızda 84 bin evladımız hafızlıklarını tamamlamak için çaba gösteriyor. Ülke çapında hafızlık belgesi verdiğimiz kişi sayısı 190 bini geçmiş durumda." diye konuştu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kur'an öğretilen yerlere baskın düzenleneceği korkusunun yaşandığı günlerden salonlarda icazet törenleri yapılan günlere gelindiğini dile getirdi.

İl Müftüsü Muharrem Biçer, hafızların Kur'an'ın yıldızları olduğunu vurgulayarak, "Hafızlık kurslarında yetişen hafızlar, Türkiye Yüzyılı'na adlarını altın harflerle yazdıracak. 12 yaş altındaki çocuklarımız Kur'an kurslarına geldiklerinde, 'Milli Eğitim müfettişlerine nasıl hesap veririz?' diye düşündüğümüz sıkıntılı günlerimiz vardı. O günlerden bugünlere bizleri kavuşturan Rabb'imize hamd, büyüklerimize de şükranlarımızın arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu da hafızlara gösterdikleri özveriden ötürü teşekkür etti.

Törende konuşmaların ardından dua edilerek, hafızlara belge ve hediyeleri verildi.





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