Çorum'da kamyonla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da kamyon ile yolcu minibüsü çarpıştı, kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Mehmet Gafar idaresindeki, Laçin Belediyesine ait 19 AU 988 plakalı kamyon, Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde Şaban Uysal'ın kullandığı 19 M 5184 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyon sürücüsü Gafar hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü ile minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza nedeniyle Kırkdilim mevkisinde ulaşım yaklaşık 2 saat kontrollü olarak sağlandı.

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