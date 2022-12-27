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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Savaşlarda mağdur olan çocuklara İngilizce şarkı ile dikkat çekildi

AA

Savaşlarda mağdur olan çocuklara İngilizce şarkı ile dikkat çekildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, savaşlarda mağdur olan çocuklara İngilizce seslendirdikleri şarkı ile dikkati çekti.

Okulun müzik öğretmeni Hakan Önsöz, Suriye, Filistin, Afganistan ve Ukrayna'da savaşlarda çocukların mağdur olmasına tepki amacıyla "Çocuk her yerde çocuk" adlı şarkı yazdı.

Okulun İngilizce öğretmeni Alparslan Yetgin'in "Child is child everywhere" adıyla İngilizce'ye çevirdiği şarkı, okul öğrencisi Büşra Yumlu tarafından seslendirildi.

Videoklip haline getirilen şarkı, sosyal medyadan paylaşıldı.

Şarkının sözleri ise şöyle:

"Çocuk her yerde çocuktur, Bosna'da, Kahire'de, Filistin'de. Çocuk her yerde çocuktur, Kiev'de, Myanmar'da, Suriye'de. Uzat ellerini uzat. Küçük deme sakın, birleştirelim, saralım dünyayı çepeçevre. Silelim büyüklerin ettiklerini. Çocuk her yerde çocuktur."


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