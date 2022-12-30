Çorum'da buzlanma ve sis nedeniyle meydana gelen kazalarda 16 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da sis ve buzlanmanın etkili olduğu Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

Veysel Akın idaresindeki 24 AG 534 plakalı otomobil, Ankara-Zile kara yolu Alaca girişi yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Neslihan ve Zeynep Amine Akın yaralandı.

Çorum-Yozgat kara yolu Fakılar köyü mevkisinde Bülent Türkmen'in kullandığı 50 ADK 015 plakalı otomobilin devrilmesi nedeniyle sürücü ile araçta bulunan Mert Hakan Türkmen, Eda Pelin Türkmen ve Faden Türkmen yaralandı.

Aynı bölgede Rüzgar Can yönetimindeki 55 ADK 015 plakalı tır ile Cemal Tomruk'un kullandığı 66 M 2721 plakalı minibüs de çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü ile aynı araçta bulunan Eda Nur Ekiz, Veysel Yalçın, Yusuf Çam, Safure Yorulmaz, Süleyman Yorulmaz, Gülsüm Soy, Murat Koç ve Pınar Şahin yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Çorum-Yozgat kara yolunda M.C. idaresindeki 01 ADH 159 plakalı tır, Yılmaz Lafçı'nın kullandığı 19 LN 023 plakalı otomobil ile yol kenarında park halindeki 19 S 3007 plakalı okul servis minibüsüne çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Buzlanma ve yoğun sisin neden olduğu trafik kazaları nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolu, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı. Polis ve jandarma ekipleri, bölgede başka kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Yol, kaza yapan araçların kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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