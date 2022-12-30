Çorum Belediye Başkanı Aşgın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ÇORUM (AA) - Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aşgın, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Arife Karakum'un "Paylaşılamayan" adlı fotoğrafına oy veren Aşgın, haber kategorisinde de Valeria Ferraro'nun "Hayata tutunanlar" karesini seçti. Aşgın, çevre-yaşam kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in "Kar tüneli" isimli fotoğrafı oyladı.

Aşgın, yeni yılın gelişini AA'nın yılın fotoğrafları oylamasından anladığını söyledi.

Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin bu yıl da teknik ve estetik açıdan çok güzel kareler yakaladığını belirten Aşgın, "Anadolu Ajansı, halkın doğru haber alması noktasında çok önemli bir görevi yerine getirdi. Anadolu Ajansının son dönemde dünyaya açılması, bütün coğrafyalarda etkin rol alması, büyük Türkiye ve yeni bir dünya vizyonuyla da birleşti. Oylamada dünyanın birçok noktasından fotoğraf var." dedi.

Aşgın, yeni yılda mutlulukların, güzelliklerin daha çok fotoğraflanmasını temenni etti.

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