Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Çiftçi, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" adlı fotoğrafına oy veren Çiftçi, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" karesini seçti. Çiftçi, çevre-yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" isimli fotoğrafı oyladı.
Çiftçi, fotoğrafları seçkiye giren muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.