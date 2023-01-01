İzmir'deki vinç kazasında ölen Ümit Kara'nın cenazesi, memleketi Çorum'da defnedildi

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ÇORUM (AA) - İzmir'in Bornova ilçesindeki inşaatta vincin kırılması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Ümit Kara'nın cenazesi, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Kara'nın (39) cenazesi, otopsi işleminin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, uçakla Ankara'ya, daha sonra cenaze aracıyla Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'na getirildi.

Buradaki törende, Kara için yakınlarından helallik alındı. Törende Kara ile kazada yaşamını yitiren diğer işçiler için dua edildi.

Kara'nın cenazesi, törenin ardından Alaca ilçesine bağlı Akpınar köyü mezarlığında toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası Kara'nın, inşaatta vinç operatörü olarak görev yaptığı öğrenildi.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, 30 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde 19. kat seviyesinde kırılarak yıkılmıştı. Vinç parçalarının işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında projenin müteahhidi E.Y, şantiye şefi M.F.Y, iş güvenliği uzmanı F.M.A. ve vinç firması sahibi İ.K. tutuklanmıştı.

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