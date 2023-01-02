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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlköğretim ve liseyi okuduğu okulda müdürlük yapıyor

AA

İlköğretim ve liseyi okuduğu okulda müdürlük yapıyor

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - EMİR YUNUS BASMACI - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lisede 11 yıl eğitim gördüğü okula müdür olarak atanan Ahmet Gümüş, öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çaba harcıyor.

Oğuzlar İlkokulu'nda 1987 yılında eğitim hayatına başlayan Gümüş, daha sonra aynı binada olan ortaokul ile liseyi tamamladı.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden 2003 yılında mezun olan Gümüş, memleketi Çorum'da rehber öğretmen olarak meslek hayatına başladı.

Aradan geçen 19 yılda Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulu'nun da aralarında bulunduğu 10 farklı okulda öğretmenliğin yanı sıra idarecilik de yapan Gümüş, ilkokul, ortaokul ve lisede 11 yıl öğrenim gördüğü, bugünkü adıyla Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulu'na geçen yıl eylül ayında müdür olarak atandı.

Gümüş, AA muhabirine, hayatının, hayallerinin oluşmasını sağlayan okulun yöneticisi olmanın mutluluğunu yaşadığını, okula her gün ilk kez gidiyormuş gibi gittiğini söyledi.

Öğrenciyken yapmak isteyip yapamadığı birçok şey olduğunu belirten Gümüş, "Ben öğrenciyken okul müdürünün odasını hiç görmedim. Müdür beyin karşısına oturup üzüntümü ya da sevincimi hiç paylaşmadım. 'Müdür çağırırsa gidilir' diye bir algı vardı. Bunu kırmayı çok istemiştik. Çok şükür, 172 öğrencimin hemen hepsi odama gelmiştir, oturmuştur, çikolata yemiştir, çay kahve içmiştir, dondurma yemiştir. Kısa zaman diliminde bunların hepsini gerçekleştirdim." dedi.

Okul müdürü olarak çocukların ufuklarını geliştirmeyi önemsediğine işaret eden Gümüş, "Ben burada okurken alanında başarılı olmuş kimseyle bir araya gelme fırsatım olmadı. Şimdi çocukları alanının uzmanlarıyla bir araya getirmeye çalışıyoruz. Kaymakam, belediye başkanı, astronomlar, milli sporcular ağırlıyoruz. Çocukların ufuklarını geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin akademik anlamda en iyi eğitimi almasını sağlamayı hedeflediğini dile getiren Gümüş, şöyle devam etti:

"İyi bir üniversitenin yolu, iyi bir lise eğitiminden geçiyor. Çocuklarımızı iyi liselere gönderme gayesindeyiz. Akademik anlamda başarılı olmalarının yanında üzerinde en çok durduğumuz iyi, dürüst insan, iyi bir vatandaş olabilmeleri için çocuklarımıza milli, manevi duygularımızı, kültürümüzü aşılamak istiyoruz. Vatana, millete, devlete iyi birer vatandaş olmalarını sağlamak istiyoruz."

- Öğrencisi de aynı okulda öğretmenlik yapıyor

Kendi çocuğunun aynı okulda eğitim gördüğünü belirten Gümüş, öğrencisi Ayşenur Değirmenci'nin de mezun olduğu okulda öğretmenlik yaptığını anlattı.

Öğrencilere zaman zaman anılarını anlattığını, okulun geçmişte ve bugün sahip olduğu imkanları kıyasladığını dile getiren Gümüş, "Eğitim gördüğüm, hayata hazırlandığım okulda görev yapmak, çevrenin sosyal ve ekonomik şartlarını, çocukların neleri sevip sevmediklerini bilip ona göre davranabilme açısından önemli." ifadesini kullandı.

Okulun özel eğitim öğretmeni Değirmenci de mezun olduğu okulda kendisini yetiştiren öğretmenlerle görev yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Aşina olduğu bir ortamda mesleğe başlamanın kendisi için işleri kolaylaştırdığının altını çizen Değirmenci, "Öğretmenliğe bu yıl başladım. Böyle sıcak şekilde karşılanmak bana iyi hissettiriyor ayrıca gurur veriyor. Öğretmenimle mesleği paylaşmak benim için onur kaynağı." dedi.


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