Çorum'da aracında kalp krizi geçiren taksi şoförü hayatını kaybetti

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ÇORUM (AA) - Çorum'da aracında kalp krizi geçiren ticari taksi sürücüsü, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Haydar Serinci'nin (64) kullandığı 19 T 0066 plakalı ticari taksinin uzun süredir yol kenarında bulunduğunu fark eden başka bir taksici, Serinci'nin hareket etmediğini gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Serinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edilen Serinci'nin cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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