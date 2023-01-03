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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın girişimci İstanbul'daki tecrübesiyle Anadolu'da kereste fabrikası kurdu

AA

Kadın girişimci İstanbul'daki tecrübesiyle Anadolu'da kereste fabrikası kurdu

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN / EMRAH AKILLI - Çorum'un Osmancık ilçesinde kadın girişimcinin ailesiyle birlikte kurduğu fabrikada ürettiği keresteler, yurt dışından talep görüyor.

Uzun yıllar inşaat sektöründe faaliyet gösterdikten sonra memleketine dönüp, kereste ve orman işleri sektörüne girmeye karar veren Hasene Çapar, Osmancık Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 6 bin metrekare kapalı alana sahip kereste fabrikası kurdu.

Osmancık OSB'nin ilk fabrikası olan tesiste inşaat, mobilya ve marangozluk sektörlerinin ihtiyaç duyduğu ham maddeyi üretmeye başlayan Çapar, yurt dışına yöneldi.

Üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini Orta Doğu ve Afrika ülkelerine ihraç eden Çapar, 2023'te ikinci üretim hattını devreye alarak Avrupa ülkelerine ihracat yapmaya hazırlanıyor.

- "Osmancık'tan 8 ülkeye ihracat yapan bir firmayız"

Çapar, AA muhabirine, yönetim kurulu başkanı olduğu şirketini 2018 yılında kurmaya başladığını, 2021'de ilk üretime başladıklarını söyledi.

İş hayatında İstanbul'da edindiği tecrübelerini Anadolu'da kurduğu fabrikasında kullandığını belirten Çapar, "Burada yaklaşık 120 kişiyle birlikte yol yürüyoruz. Güzel bir proje ürettik. İnşallah bundan sonra da devamı oluyor. Osmancık'tan 8 ülkeye ihracat yapan bir firmayız. Güzel bir ciroya ulaştık. Bütçeye, istihdama katkımız var." dedi.

Büyük şehirlerdeki firmalara Anadolu'ya yatırım yapmalarını, teşviklerden yararlanmalarını tavsiye eden Çapar, Çorum'a gelmekten memnun olduklarını anlattı.

55 hektar arazi üzerinde faaliyet gösterdiklerini dile getiren Çapar, üretim kapasitesi ve ciro bakımından sektörde Türkiye'nin en büyük 4 firmasından biri olduklarını vurguladı.

Çapar, talebin artması nedeniyle üretimi artırma kararı aldıklarına işaret ederek, "İkinci bir üretim hattı kuruyoruz. Avrupa'ya sevkiyat yapabilmek için ürünlerin istenilen bazı özellikleri var. Bunları oluşturmak için yeni bir yatırımımız var. Allah nasip ederse iki ay içinde tamamlanıp Avrupa'ya ihracat ayağımız oluşacak." diye konuştu.

İhracatı artırmak istediklerini aktaran Çapar, "Libya, Ürdün, Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Katar ve İsrail gibi ülkelerle çalışıyoruz. Şu an bünyemize Almanya, İtalya ve Fransa eklenecek. Bu ülkelere ihracat yapacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

- "Kadın isterse başarır"

Çapar, ticari hayatına 1995 yılında başladığını, o günden beri en çok "yapamazsın" kelimesini işittiğini ancak girdiği her işten başarıyla çıktığını söyledi.

Kendi işini kurmak isteyen kadınlara "korkmayın" diye seslenen Çapar, şunları kaydetti:

"Çevremdekiler hep 'kadınsın, yapamazsın' demişlerdi. 'İçinde bulunduğunuz sektör hiç kadına uygun bir sektör değil' şeklinde olumsuzluklar aldım. Bu olumsuzluklar aslında bana büyük hedefler kazandırdı. Tıkanmak yerine her 'yapamazsın' dediklerinde daha bir heyecanlandım. Ataerkil bir toplumuz. Bazı sektörler sadece erkeğe hasmış gibi algılanıyor. Burada 'sektörün ablası' konumundayız. Kereste, inşaat firması, tomruk denilince 'kadınsın, nasıl yapıyorsun' diyorlar. Ben elime hızar alıp tomruk kesmiyorum. Bunu yapan bir ekibimiz var. Kadrosunu düzgün kurduğunuzda iş yürüyor. Artık sektör alıştı."

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