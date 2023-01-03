Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ÇORUM (AA) - Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Bektaş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" adlı fotoğrafına oy veren Bektaş, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" karesini seçti.
Bektaş, çevre-yaşam kategorisinde ise Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" isimli fotoğrafı oyladı.