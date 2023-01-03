Çorum'u bilek güreşi Türkiye finalinde Mecitözülü öğrenciler temsil edecek

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Mecitözü Şehit Mahmut Daştan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mecitözü Anadolu Lisesi öğrencileri, Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Gençler Erkek-Kız Bilek Güreşi Grup Müsabakaları'nda derece elde etti.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda 13 ilden 350'ye yakın sporcunun katılımıyla 29-30 Aralık 2022'de düzenlenen müsabakalarda Mecitözü Şehit Mahmut Daştan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Batuhan İşçi 65 kiloda, Mecitözü Anadolu Lisesi öğrencisi Rabia Güngören de 60 kiloda sağ ve sol kolda birincilik elde etti.

Mecitözü Anadolu Lisesi öğrencileri Hacer Özsoy 75 kiloda sağ kolda birinci, sol kolda ikinci, +75 kiloda Simge Gezici sağ kolda birinci, 80 kiloda Ali Erkan Özbek de sağ kolda ikinci oldu.

Dereceye giren öğrenciler, 11-12 Şubat'ta Niğde'de yapılacak Türkiye finallerinde Çorum'u temsil edecek.





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