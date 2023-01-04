Çorum’da çıkan kavgada 2 genç birbirini bıçakla yaraladı

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ÇORUM (AA) - Çorum’da çıkan kavgada 2 genç bıçakla birbirini yaraladı.

Bahçelievler Mahallesi Bahar 15. Sokak'ta aralarında tartışma çıkan Deniz Ş. (24) ile Arda Ç. (21), birbirlerini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deniz Ş, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Arda Ç’nin ise otomobiliyle olay yerinden uzaklaştıktan sonra kentte bulunan bir özel hastaneye başvurduğu belirlendi.

Koltuk altından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Arda Ç, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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