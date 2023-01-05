İskilip Sanayici ve İşadamları Derneği kuruldu

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ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde, İskilip Sanayici ve İşadamları Derneği'nin kurulduğu bildirildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, İskilip Sanayici ve İşadamları Derneğinin, ilçeye organize sanayi bölgesi (OSB) kurulması konusunda çalışma yapmak amacıyla kurulduğu belirtildi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ün dernek başkanlığını üstlendiği aktarılan açıklamada, Fikret Kısar'ın başkan yardımcısı, Abdurrahman İstanbulluoğlu'nun dernek sekreteri ve İsmet Uslu'nun sayman olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kısar, "İskilip'e OSB yapımı için kurulan derneğimiz icra kurulundan oluşmaktadır. Gerekli görüşmeleri yapmak, ihtiyaçları belirlemek amacıyla kurulmuştur. Kaymakam Sayın Yunus Emre Vural, derneğimizin tüzüğünü imzaladı, ilk resmi adımı attık. Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının da desteklerini aldık. Yönetimimiz Çorum ve Ankara'da ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla görüşmelere başlayacaktır." ifadelerini kullandı.





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