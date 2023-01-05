İskilip İtfaiye Müdürlüğü 2022'de 117 olaya müdahale etti

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ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün 2022 yılında 117 olaya müdahale ettiği bildirildi.

İskilip Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, itfaiye ekiplerinin yıl içinde müdahale ettikleri olaylarla ilgili bilgi paylaşıldı.



Açıklamada, itfaiye ekiplerinin ilçe merkezinde 25, köylerde ise 20 yangına müdahale ettiği, 20 anız yangını ile 5 orman yangınını söndüren ekiplerin, trafik kazalarında da 7 kişiyi sıkıştıkları araçtan çıkardığı aktarıldı.



Ekiplerin, bacada sıkışan bir karga olmak üzere 15 hayvanın da yardımına koştuğu kaydedildi.







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