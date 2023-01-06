Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Öztürk, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" adlı fotoğrafına oy veren Öztürk, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" karesini seçti. Öztürk, çevre-yaşam kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" isimli fotoğrafını oyladı.

Öztürk, fotoğrafları seçkiye giren muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.





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