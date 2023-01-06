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23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı

AA

23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı

ÇORUM (AA) - Türkiye Güreş Federasyonunca düzenlenen 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Çorum'da başladı.

Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 34 ilden 380 sporcu katılıyor.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, AA muhabirine, 2023 güreş sezonunu 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası ile açtıklarını söyledi.

Geçen yılın güreş açısından yoğun geçtiğini, 2023'ün daha yoğun geçmesini beklediklerini belirten Eroğlu, "Bismillah dedik, sezonu açtık. Aslında geçen yıl çok yoğun bir tempo içindeydik ama 2023 herhalde daha yoğun olacak. Öncelikle camiamıza, güreşseverlere, 2023'ün hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 34 ilden 61 kulüp, toplam 380 sporcu burada. Bunun dışında misafirlerimiz, antrenörlerimiz, hakemlerimiz ve güreşseverlerimiz var. Güzel bir katılım oldu." diye konuştu.

Şampiyonada cumartesi ve pazar günü finallerin yapılacağını dile getiren Eroğlu, "Burada madalya alan sporcular kürsüye çıkacak. Ondan sonra bu kardeşlerimizi milli takım kampına davet edeceğiz. 13 Mart'ta 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası var. Bu şampiyona oranın hazırlığı. Artık şampiyonalar başladı diyebiliriz. Güreşte heyecan başladı." ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın ilk gününde 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda müsabakalar yapıldı.

Müsabakaları, Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkan Kerim Salman, Türk Güreş Vakfı Başkanı Ahmet Ayık, İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar ile vatandaşlar izledi.

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